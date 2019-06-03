"МРСК Северного Кавказа" планирует запустить мобильное приложение для клиентов к 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Северного Кавказа" (входит в группу "Россети") планирует запустить мобильное приложение для потребителей в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора компании "Россети" и генеральный директор "МРСК Северного Кавказа" Виталий Иванов.

"Мобильное приложение должно заработать до конца 2019 года и это будет серьезным прорывом для нашей компании с точки зрения взаимодействия с потребителем", - сказал он.

Разрабатываемое мобильное приложение будет доступно и в AppStore, и в Google Play, уточнил глава "МРСК Северного Кавказа".

"Мы хотим взять лучшие практики, чтобы люди могли из мобильного банка оплачивать потребленную электроэнергию, самостоятельно передавать показания, видеть уровень своего потребления, заполнять заявки на дополнительные услуги", - пояснил Иванов.

Также он отметил, что "МРСК Северного Кавказа" планирует войти в проект с Банком России по сбору и безналичному платежному обороту в регионах Кавказа.

О компании

"МРСК Северного Кавказа" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.