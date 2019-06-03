Замгендиректора "Россетей": "МРСК Северного Кавказа" выйдет на прибыль в 2022 году

Группа "Россети" в конце марта 2019 года назначила новым руководителем "МРСК Северного Кавказа" Виталия Иванова, который ранее занимал аналогичную должность в "МРСК Сибири". О том, когда и как компания "МРСК Северного Кавказа" планирует выйти на прибыльный уровень, о планах по инвестициям, долгосрочных тарифных соглашения с регионами Северного Кавказа, программе цифровой трансформации, возможном сотрудничестве с Центробанком и новых мобильных сервисах в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора компании "Россети" и генеральный директор "МРСК Северного Кавказа" Виталий Иванов. — Виталий Валерьевич, вы начали работу в электроэнергетической сфере в 23 года с должности электромонтера в "Омскэнерго". Сегодня вы одновременно являетесь заместителем генерального директора "Россетей" и генеральным директором "МРСК Северного Кавказа", куда перешли с аналогичной должности в "МРСК Сибири". Могли бы рассказать, как эти должности связаны и, соответственно, в чем секрет такого объединения? — На самом деле подобная конструкция отрабатывалась еще в Сибири, где я одновременно больше года работал и заместителем главы "Россетей", и генеральным директором нашей сибирской "дочки". И "МРСК Сибири", и "МРСК Северного Кавказа" — это те дочерние общества, которые де-факто находятся в сложном положении и где для вывода компании, из, скажем так, "зоны турбулентности", руководителю требуется дополнительный административный ресурс. — На какой срок с вами заключен контракт? — На три года. — А какие перед вами стоят KPI, кроме исполнения показателей по прибыли по EBITDA? — Мои KPI абсолютно не отличаются от KPI другого генерального директора "дочки" "Россетей". Туда входят экономика, надежность, прибыль… В приоритете — задачи по цифровизации, увеличению реализации и сборов и, конечно же, повышению надежности. В нескольких регионах Северного Кавказа ситуация с аварийностью практически критическая. Например, в Чечне, где до сих пор сказываются последствия войны и много линий электропередачи, особенно в отдаленных районах, находятся в неудовлетворительном состоянии. — Уже много лет прошло, и ничего не сделано? — Многое сделано, но там большие масштабы. Мы провели аудит, который показал, что необходимы дополнительные серьезные инвестиции. — Со всеми главами регионов СКФО уже удалось встретиться? — Практически со всеми. — Они настроены на конструктивный диалог? — Негатива нет. На мой взгляд, очень хорошая модель взаимодействия властей и энергетиков создана в Чеченской Республике, где работает постоянно действующий штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, в который можно обратиться и оперативно получить решение проблемы. Кстати, в том числе и по телефону. Уже потом оформляются протоколы и решаются прочие формальности. Это очень эффективная модель!

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Радует, что удалось навести порядок во взаимоотношениях с Дагестаном. "Россети" в прошлом году провели в регионе масштабные учения, выполнен десятилетний объем инвестиционной программы местного филиала. Мы поменяли почти всю команду руководителей в "МРСК Северного Кавказа", которые теперь постоянно находятся в регионах, проверяют и перенастраивают работу системы, в том числе находятся в постоянном диалоге с коллегами из региональных органов власти. — Вы планируете перенести офис из Пятигорска? Например, в Минеральные Воды или в Грозный? — Нет, местонахождение офиса пока не обсуждается: мы находимся в центре округа, рядом находятся МЭС Юга, ОДУ Юга, полпред президента РФ, силовые структуры. С точки зрения администрирования переезд нерационален. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас нет своего здания, и уже более семи лет мы работаем в арендованном офисе. Конечно, офис нам нужен — это важно и с экономической точки зрения, и с технологической. Место работы сетевой компании — это всегда сгусток технологий: ситуационно-аналитические центры, серверное оборудование, расчетные подразделения. Поэтому мы не можем долго находиться в чужих помещениях даже с учетом доступности облачных серверов. — Когда вы работали в Сибири, у вас был один проблемный регион — Хакасия. Как опыт работы с этим регионом вы будете использовать на Северном Кавказе, где таких регионов больше, чем один? — Безусловно, те наработки, которые мы использовали в Сибири, годятся и для исправления ситуации на Кавказе. "МРСК Сибири" тоже была в убыточном состоянии. Напомню, что сегодня совокупный убыток по группе "МРСК Северного Кавказа", включая ГП СКФО почти 21 млрд рублей... — Это за прошлый год? — Да, за 2018 год. При совокупной выручке порядка 48 млрд рублей. То есть... — … половина выручки? — Совершенно верно. И если по "МРСК Сибири" у нас был разрыв порядка 5% между выручкой и сборами, и мы считали это критичным, то попробуйте сами квалифицировать цифру разрыва под 40%. Сегодня "МРСК Северного Кавказа" де-факто самая кризисная компания в "Россетях". Для вывода ее на безубыточный уровень с хорошими показателями по надежности, потерям, экономике и финансам требуются совершенно другие методики. — Например? — Долгосрочные тарифные соглашения. На Кавказе их никто никогда не заключал, при том что в других округах было подписано более 70 таких документов. Сейчас в России готовится регуляторная среда для перехода на десятилетнюю тарифную модель. На Кавказе это будет сделать сложнее. Во-первых, для системы ЖКХ практически во всех регионах СКФО тариф установлен с учетом идеальных условий. То есть не учтены текущее состояние оборудования, уровень дебиторской задолженности потребителей, наличие или отсутствие системы учета и другие факторы. В результате получается, что предприятиям постоянно приходится "латать финансовые дыры". К сожалению, зачастую это происходит за счет средств, которыми предполагалось оплачивать потребленную электроэнергию. Так накапливаются огромные долги — сегодня порядка 20% всей выручки мы теряем именно в коммунальном секторе.

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Во-вторых, для населения установлен крайне низкий норматив потребления. И когда мы ставим прибор учета, он становится для жителей невыгодным и его просто ломают. Безусловно, это очень сильно отражается на эффективности нашей работы по популяризации энергосбережения. Яркий пример — Дагестан, где, несмотря на наличие газа, половина региона отапливается при помощи электроэнергии. Просто так выгоднее. То есть нужно поднимать еще и норматив. Иначе в подобной модели "МРСК Северного Кавказа" всегда будет убыточной, а сетевой комплекс СКФО останется без развития. Здесь важно понимать, что все наши совместные с руководителями регионов действия так или иначе отражаются на тарифной модели: строим энергообъект — значит, однажды придется согласно закону включать в тариф амортизацию. Снижаем потери — уменьшаем нагрузку на тариф. Регуляторные соглашения с четкой десятилетней тарифной моделью, которые мы планируем подписать на площадке ПМЭФ, позволят сбалансировать эффекты от нашей совместной работы с руководством регионов СКФО. — То есть резкого роста тарифа не будет? — Безусловно, мы как раз этого и добиваемся. Вообще, когда ты занимаешься тарифообразованием, ни в коем случае нельзя делать все за один год. Нагрузка должна мягко увеличиваться, понятным образом, поэтому надо переходить на долгосрочные тарифы. Главное — сбалансировать тарифы. И не только для энергетиков, но и для всех групп потребителей, особенно коммунальных предприятий. Если на Кавказе вытащить "коммуналку" из экономической ямы — это сбалансирует всю отрасль. — Но все-таки за десять лет тарифы... — Мы можем сделать комфортную модель для потребителя в десятилетнем цикле в рамках регуляторных соглашений. На Кавказе это надо делать по ЖКХ в трех-, четырехлетнем цикле. Иначе мы из этого замкнутого круга не вырвемся: коммунальные предприятия в убытках, платить за электроэнергию нечем, мы в свою очередь не можем вкладывать в сети и оплачивать покупку электроэнергии на оптовом рынке. У нас уже более 50 млрд рублей долгов перед производителями. И мы, даже если увеличим реализацию до уровня более 100%, чего никогда в жизни не было на Кавказе, накопленные долги будем отдавать лет 200. Регуляторные соглашения позволят ситуацию изменить. — Как решить проблему долга 50 млрд рублей на оптовом рынке? — Эту проблему обязательно нужно и, самое главное, можно решить. Мы уже сейчас планируем 30-летнюю модель рассрочки оплаты этого долга. Если мы это сделаем, а я уверен, что все у нас получится, это будет грандиозная победа. Более того, сейчас я ставлю задачу перед менеджментом, чтобы мы с 1 июля 2020 года впервые за много лет начали платить 100% на оптовый рынок. После этого можно будет смело считать 1 июля поворотной датой для электроэнергетики Северного Кавказа. — Как тарифы на электроэнергию могут измениться? Хотя бы в приблизительном формате "от и до"? — Сегодня действует постановление правительства РФ № 534, по которому регионы Кавказа и еще ряд республик, например, Тыва и Бурятия, покупают электрическую энергию на оптовом рынке примерно в полтора раза дешевле.

Чтобы скидка сохранялась, нужно оплачивать 100% электроэнергии на оптовом рынке. Перестали оплачивать — скидка отменяется