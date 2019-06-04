Президент Болгарии назвал ПМЭФ важной платформой обмена идеями

СОФИЯ, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями. Такую точку зрения глава болгарского государства высказал в интервью ТАСС накануне визита в Санкт-Петербург.

"Экономический форум в Санкт-Петербурге становится одной из ведущих международных платформ для обмена идеями в сфере экономики и политики, поэтому я высоко ценю приглашение принять в нем участие. Уникальное географическое и культурное положение Болгарии на стыке различных культур делает ее интересным партнером. Я уверен, что к этому пониманию приходит все более широкий круг политиков и предпринимателей. Форум позволит нам представить наши возможности перед солидной аудиторией", - сказал Радев.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.