Президент Болгарии: сотрудничество с Россией нужно развивать независимо от санкций

Болгарский лидер Румен Радев, который примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в преддверии визита в город на Неве в интервью ТАСС оценил перспективы сотрудничества с Россией и поделился планами на будущее. — Господин президент, вы впервые принимаете участие в ПМЭФ. Чем вас привлекла эта площадка? Какие цели на этот визит вы перед собой ставите?

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— Экономический форум в Санкт-Петербурге утверждает себя в качестве одной из ведущих международных платформ для обмена идеями в сфере экономики и политики. Поэтому я высоко ценю приглашение принять участие в этом форуме. Уникальное географическое и культурное положение Болгарии на стыке различных культур делает ее интересным партнером. Я уверен, что к этому пониманию приходит все более широкий круг политиков и предпринимателей. Наиболее активные из них уже в Болгарии. Форум позволит нам представить наши возможности перед солидной аудиторией. — Что будет самым важным в рамках этого визита? — Уже в день приезда я встречусь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Предстоят встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими мировыми лидерами. В 2018 году мы с президентом Путиным восстановили диалог на высшем уровне между Болгарией и Россией после десятилетнего перерыва. Наши правительства должны придать этому диалогу материальное выражение. Мне кажется, что мы с Владимиром Путиным разделяем эту надежду. Тот факт, что мы встречаемся уже во второй раз за такой короткий срок, вносит новую динамику в наши отношения. — В чем вы видите опорные точки экономического сотрудничества двух стран в будущем? — Россия является одним из самых важных внешнеэкономических партнеров Болгарии. И в сфере туризма, и в строительстве, и в пищевой промышленности. В отношении энергоресурсов Россия играет доминирующую роль. Наша страна импортирует энергоресурсы из России на сумму в миллиарды левов, и этот импорт формирует основную часть нашего товарообмена. Я уверен, что экономическое сотрудничество с Россией необходимо развивать независимо от санкций и контрсанкций — так, как его развивают наши западные партнеры. Особенно в сфере энергетики. Конечно, при соблюдении таких важных принципов, как конкуренция, прозрачность и надежность поставок, и — что особенно важно для Болгарии — по выгодным ценам. — Как вы оцениваете перспективы продления газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии и возобновления строительства АЭС "Белене"?

— У нас хорошо налажено сотрудничество по транзиту российского природного газа через Болгарию. В данный момент идет строительство мощностей для дополнительного получения и распределения через нашу территорию российского газа и газа из других источников. В нашей стране существует хорошо развитая газотранспортная система, которая продолжает расширяться, при этом газопроводы-интерконнекторы с соседними государствами обеспечат транспортировку российского газа до стран Центральной Европы. Буквально несколько дней тому назад состоялась церемония закладки фундамента нового интерконнектора с Грецией. Так что мы планируем получать газ и из "Турецкого потока". В отношении перспектив я неоднократно заявлял, что самыми надежными и самыми дешевыми являются прямые поставки. С этой точки зрения логичным выбором для увеличения поставок российского газа через Черное море является газопровод до территории Болгарии.

Описание Строительство АЭС "Белене" © AP Photo/Petar Petrov

Что касается проекта АЭС "Белене", то его осуществление, по моему мнению, неизбежно — в него уже вложены 3 млрд левов болгарских налогоплательщиков. Ведь для развития промышленности будут необходимы надежные источники энергии. Тем не менее для реализации проекта необходимы ясные юридические, временные и ценовые рамки. Процедура выбора стратегического инвестора строительства новой АЭС была опубликована 22 мая в официальном журнале Евросоюза. Не позднее 90 дней с момента публикации заинтересованные инвесторы могут подать свои заявки. Вся процедура продлится один год, и 22 мая 2020 года станет ясно, кто будет строить АЭС "Белене". — Как можно оценить отношения между Болгарией и Россией по десятибалльной шкале? Как вы оцениваете их нынешнее состояние, особенно с учетом того, что в ближайшее время (в июле) будет отмечаться 140-летие установления дипломатических отношений? — Отношениям между нашими странами более тысячи лет, у нас прочная историческая связь. Алфавит, который использует российский народ, религия, которую он исповедует, и традиционный богослужебный язык пришли из Болгарии. Позднее десятки тысяч сынов России отдали свои жизни за свободу Болгарии. Болгары этого не забыли. Многовековые исторические связи стали основой исключительной близости между нашими народами, пережившей все превратности времени и политики. Поэтому мне не представляется возможным описать эти глубоко эмоциональные отношения сухим языком цифр. Сегодняшние политики обязаны выстраивать наши отношения на солидном историческом фундаменте и не становиться заложниками сиюминутных идеологических интересов. — С точки зрения президента Болгарии, что мешает отмене санкционного режима между Россией и ЕС? — Условия для снятия санкций в формулировке Совета ЕС увязаны с полной реализацией обеими сторонами Минских соглашений. Как Евросоюз, так и Россия заинтересованы в достижении прогресса в выполнении этих условий. — Продолжим тему внешней политики. Вы — человек с высшим военным образованием, магистр в области стратегических исследований. Что вы думаете о нынешнем этапе глобального развития, почему мир стал настолько неустойчивым, а политика стала диктовать правила и в спорте, и в экономике?

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— Причиной неустойчивости современной системы международных отношений является углубление неравномерности в развитии мировых политических и экономических центров. Свободная и бесконтрольная миграция капитала лишь обостряет эту проблему. Глобализация еще более усугубляет эту неравномерность в развитии, что приводит к резким изменениям экономического, а затем и политического потенциала государств. Это провоцирует возрождение старых конфликтов и возникновение новых противоречий, создаются предпосылки для развития конфронтации. Кто бы мог предположить, что Китай станет главным адептом свободной международной торговли, а США превратятся в защитника протекционизма и будут вводить санкции? Кто бы мог предположить, что экономическая тяжесть мирового капитализма будет перенесена из Западной Европы и Северной Америки в Восточную Азию? Кто бы мог предположить, что на старом континенте нам снова надо будет бороться с неофашизмом и ксенофобией? В то же время сегодня нет адекватных механизмов и инструментов для регулирования устремлений различных игроков, направленных на завоевание или сохранение своих позиций на международной арене под влиянием диспропорциональности развития. Осуществляется натиск на многостороннюю дипломатию, ООН все больше занимается устранением последствий кризисов, а не их предотвращением. Целый ряд агентств этой организации переживают настоящий кризис идентичности. Внутренние противоречия нередко блокируют деятельность региональных организаций. На почве нестабильности вполне логично возникает искушение отказаться от поиска взаимовыгодных решений на основе диалога, возрастает риск односторонних действий и попыток силовых решений. — Вы неоднократно подчеркивали необходимость дальнейшего расширения НАТО, против кого направлено это расширение? Действительно ли Россия угрожает безопасности Европы, в том числе Болгарии? — Я считаю ошибочной парадигму, в рамках которой безопасность одного государства обеспечивается за счет безопасности другого. Такая формула приводит к нестабильности и недоверию, порождает риски. Членство в НАТО стран Западных Балкан, которое Болгария поддерживает, нацелено на сдерживание конфликтного потенциала в нашем сложном регионе. Членство Республики Северная Македония в НАТО не может быть ни для кого источником опасности.

Я убежден в необходимости снижения напряжения между НАТО и Россией и восстановления полноценного диалога по вопросам безопасности. Укрепление доверия будет способствовать преодолению существующих на данный момент взаимных опасений сторон. — Как будет развиваться Болгария в ближайшие три-четыре года? — Я считаю, что необходимо обратить особое внимание на развитие образования и повышение качества жизни болгар. Это означает, что Болгария должна стремиться к экономическому и социальному сближению с другими странами Евросоюза. Болгария, являющаяся одними из "восточных ворот" в Европу, хорошо знакома с Россией и Турцией, в отличие от других стран ЕС. Думаю, что это дает нам преимущество, которым Евросоюз и Россия могут воспользоваться для развития диалога и экономических связей. — Как будут развиваться вооруженные силы Болгарии, в частности авиация, продолжится ли сотрудничество с Россией в этой области?