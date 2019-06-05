Тим Кук считает, что Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Глава американской корпорации Apple Тим Кук считает, что торговая война США и Китая не затронет его компанию. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью телеканалу CBS.

"В настоящий момент китайцы не выбирали в качестве своей цели Apple. И я не предполагаю, что это произойдет, если честно", - сказал он.

Он также заявил, что не предвидит роста цен на продукцию Apple, в частности смартфоны iPhone, из-за введения новых торговых пошлин. "Я знаю, что люди думают, будто iPhone делают в Китае. На самом деле iPhone собирают в Китае, а делают его во всем мире. Так что пошлина на iPhone ударит по всем этим странам, но больше всего она ударит по этой стране [Соединенным Штатам]", - отметил Кук. При этом глава корпорации подчеркнул, что "не предвидит, что это произойдет".

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.