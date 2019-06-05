Путин на ПМЭФ встретится с рядом лидеров, главами мировых информагентств и инвесторами

ТАСС, 6 июня. Президент России Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге проведет встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств и представителями международного инвестиционного сообщества. Мероприятия состоятся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором традиционно участвует глава государства.
На полях форума у Путина в четверг запланирован и ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций - президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Также российский лидер продолжит в Петербурге общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они провели переговоры в среду в Москве.
Все эти иностранные лидеры, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будут вместе с президентом РФ участвовать и в центральном мероприятии ПМЭФ - пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.
Диалог с мировой прессой и инвесторами
Первым мероприятием в президентском графике на четверг значится встреча с руководителями мировых информационных агентств, организатором которой выступает ТАСС. Это мероприятие состоится на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с российским лидером примут участие высокие представители десяти агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
По традиции, беседа не будет иметь фиксированной повестки. "Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопрос - ответ" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным темам внутренней и внешней политики РФ", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Еще одно традиционное мероприятие в рамках ПМЭФ - рабочий обед Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии. "Всего [на встречу приглашены] более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн", - сказал Ушаков.
Как правило, Путин на этом мероприятии выступает с речью, после чего общение с инвесторами проходит за закрытыми дверями. Модератором беседы выступит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российско-болгарские отношения
Среди иностранных лидеров, с которыми президент РФ встретится в первый день форума, - в частности, президент Болгарии. Предыдущий контакт Путина и Радева состоялся в Сочи в мае 2018 года.
Как отметил Ушаков, ключевым направлением взаимодействия двух стран является энергетика (на энергоресурсы приходится 75% экспорта из России в Болгарию). Так, РФ является единственным экспортером газа в эту балканскую страну, и правительство Болгарии проявляет интерес к проекту прокладки ответвления газопровода "Турецкий поток" для транзита российского газа в Сербию и другие страны Европы. В Болгарии также работают "Лукойл" и "Газпром нефть", Россия поставляет ядерное топливо на АЭС "Козлодуй".
Развивается также сотрудничество двух стран, отмечающих в этом году 140-летие установления дипломатических отношений, и в других сферах. Так, Болгария входит в число основных направлений туристических поездок россиян, в 2017 году эту страну посетили более полумиллиона туристов из РФ.
Встреча с премьером Словакии
В тот же день президент России побеседует с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, который находится в России с рабочим визитом. В среду переговоры со своим словацким коллегой проводил в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В ходе встречи [Путина и Пеллегрини] предполагается обсудить актуальные вопросы развития отношений двух стран в различных областях, включая международную повестку дня", - сказал Ушаков, напомнив, что Словакия в 2019 году председательствует в ОБСЕ.
Это будет первая встреча Путина и Пеллегрини, который возглавил словацкое правительство в марте 2018 года. Среди приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества Москвы и Братиславы в Кремле называют энергетику, включая атомную отрасль. Россия ежегодно поставляет в Словакию до 6 млн тонн нефти и до 5 млрд куб. газа, а также ядерное топливо для словацких АЭС.
В среду в Москве в присутствии Медведева и Пеллегрини было подписан документ о продлении поставок российского ядерного топлива в Словакию на период 2022-2030 годов. Премьер-министры также обсудили вопрос подключения Словакии к проектам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", тему строительства ширококолейной железной дороги Кошице - Братислава - Вена и другие вопросы.
Российско-армянское сотрудничество
С премьер-министром Армении российский лидер встретится в восьмой раз с момента избрания Пашиняна на эту должность в мае 2018 года. "В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы российско-армянского стратегического партнерства, а также вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур", - сказал Ушаков.
Армения в 2019 году председательствует в Евразийском экономическом союзе, членство в котором, как отмечают в Кремле, приносит республике "весомую практическую отдачу". Россия является ведущим экономическим партнером Армении, активно развивается сотрудничество двух стран в энергетике, транспорте, промышленности и других сферах. Как подчеркнул Ушаков, позиции Москвы и Еревана "по вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают, ведется координация во внешнеполитической сфере, в том числе в рамках ООН, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ и ОБСЕ".
Общение с председателем КНР
Вечером в четверг президент России будет присутствовать на вручении председателю Китайской Народной Республики диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. После этого запланирован неформальный ужин Путина и Си Цзиньпина в присутствии только переводчиков. Как отметил Ушаков, в формате тет-а-тет президент РФ и председатель КНР продолжат обмен мнениями по тем вопросам, которые обсуждались на российско-китайских переговорах в Москве в среду, и могут затронуть другие темы.
Общение с китайским лидером Путин продолжит и в пятницу, 7 июня, когда еще до пленарной сессии ПМЭФ состоится заседание российско-китайского энергетического форума.
Кроме того, на пятницу запланированы отдельные встречи президента РФ с генсеком ООН Антониу Гутерришем и премьер-министром Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэлем Кречмером. "Помимо этого, будет много двусторонних контактов в кулуарах форума: некоторые из них запланированы, некоторые даже не предусматриваются никакой программой. То есть, будет активное, в том числе, и неформальное общение нашего президента с участниками форума", - сказал журналистам Ушаков.
Как ожидается, программа Путина на Петербургском форуме 7 июня завершится встречей с главами крупнейших иностранных компаний.
О форуме
ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.