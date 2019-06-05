Путин на ПМЭФ встретится с рядом лидеров, главами мировых информагентств и инвесторами

ТАСС, 6 июня. Президент России Владимир Путин в четверг в Санкт-Петербурге проведет встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств и представителями международного инвестиционного сообщества. Мероприятия состоятся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором традиционно участвует глава государства.

На полях форума у Путина в четверг запланирован и ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций - президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Также российский лидер продолжит в Петербурге общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они провели переговоры в среду в Москве.

Все эти иностранные лидеры, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будут вместе с президентом РФ участвовать и в центральном мероприятии ПМЭФ - пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.

Диалог с мировой прессой и инвесторами

Первым мероприятием в президентском графике на четверг значится встреча с руководителями мировых информационных агентств, организатором которой выступает ТАСС. Это мероприятие состоится на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с российским лидером примут участие высокие представители десяти агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

По традиции, беседа не будет иметь фиксированной повестки. "Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопрос - ответ" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным темам внутренней и внешней политики РФ", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Еще одно традиционное мероприятие в рамках ПМЭФ - рабочий обед Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии. "Всего [на встречу приглашены] более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн", - сказал Ушаков.

Как правило, Путин на этом мероприятии выступает с речью, после чего общение с инвесторами проходит за закрытыми дверями. Модератором беседы выступит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российско-болгарские отношения

Среди иностранных лидеров, с которыми президент РФ встретится в первый день форума, - в частности, президент Болгарии. Предыдущий контакт Путина и Радева состоялся в Сочи в мае 2018 года.

Как отметил Ушаков, ключевым направлением взаимодействия двух стран является энергетика (на энергоресурсы приходится 75% экспорта из России в Болгарию). Так, РФ является единственным экспортером газа в эту балканскую страну, и правительство Болгарии проявляет интерес к проекту прокладки ответвления газопровода "Турецкий поток" для транзита российского газа в Сербию и другие страны Европы. В Болгарии также работают "Лукойл" и "Газпром нефть", Россия поставляет ядерное топливо на АЭС "Козлодуй".

Развивается также сотрудничество двух стран, отмечающих в этом году 140-летие установления дипломатических отношений, и в других сферах. Так, Болгария входит в число основных направлений туристических поездок россиян, в 2017 году эту страну посетили более полумиллиона туристов из РФ.

Встреча с премьером Словакии

В тот же день президент России побеседует с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, который находится в России с рабочим визитом. В среду переговоры со своим словацким коллегой проводил в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.