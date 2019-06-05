Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество России и Китая

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в четверг встречу в Москве. На ней будут обсуждаться вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба российского правительства.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, агропромышленном комплексе, туризме, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении кабмина.

Новые договоренности

Экономические вопросы ранее были затронуты на переговорах Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, они констатировали особый характер двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. По итогам встречи Путин заявил, что Москва и Пекин намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Стороны заключили соглашение, нацеленное на дальнейшее расширения использования рубля и юаня в двусторонней торговле, а также обеспечение бесперебойного банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

Всего же по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина было подписано свыше двух десятков документов. В частности, было заключено соглашение о взаимопонимании между АФК "Система", Агентством Дальнего Востока по привлечению новых инвестиций и поддержке экспорта и китайской компанией Zhong Ding Dairy Farming, подписаны документы о реализации проекта Находкинского завода минеральных удобрений, акционерное соглашение ЗАО "Биокад" и Шанхайского инвестхолдинга.

МТС и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, а Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru - финальное соглашение о создании совместного предприятия "AliExpress Россия". В РФПИ отметили, что оно станет крупнейшим совместным предприятием в области социальной коммерции в России и СНГ. Кроме того, "Сибур холдинг" и китайский Фонд Шелкового пути договорились об укреплении сотрудничества, а с Sinopec "Сибур" заключил соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках реализации проекта Амурского газохимического комплекса. "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec договорились о базовых условиях соглашения о создании в Китае совместного предприятия по торговле природным газом, в том числе сжиженным.

Также был подписан генеральный контракт на сооружение третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". Ранее сообщалось, что стоимость контракта оценивается в $1,7 млрд.

Торгово-экономические отношения

Китай - крупнейший экономический партнер России. В 2018 году товарооборот увеличился на 24,5% и достиг рекордной отметки в 108 млрд долларов. Как отметил Путин на переговорах с Си Цзиньпином, в первом квартале 2019 года показатели продолжили расти, причем более чем на 3,4%. С участием китайских компаний в России реализовано или находится в стадии исполнения порядка 30 инвестиционных проектов на общую сумму $22 млрд.

РФ занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай сырой нефти. По графику идет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому планируется поставлять в КНР 38 млрд куб. м газа в год, успешно реализуется проект "Ямал СПГ" (доля китайской стороны в нем составляет 29,9%), развивается многоплановое сотрудничество в атомной энергетике. Кроме того, углубляется промышленная кооперация, в том числе в контексте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера и тяжелого вертолета.

Москва и Пекин работают над сопряжением интеграционных проектов - в мае 2018 года было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, реализующим инициативу "Один пояс - один путь".

Также успешно реализуется программа годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 годы). Так, 15-19 июня в Харбине пройдет шестое российско-китайское ЭКСПО с участием не только российских регионов, граничащих с КНР, но и представителей Центрального и Уральского федеральных округов.

Россия и Китай активно развивают гуманитарные связи. В частности, в РФ учатся около 35 тысяч граждан КНР, в Китае - 19 тыс. россиян. Продолжается работа по доведению общего количества участников образовательных обменов между Россией и Китаем до 100 тыс. человек к 2020 году (сейчас - 90 тыс.).