Нормативная база будет ужесточена в ближайшие месяцы для исключения повтора ЧП с "Дружбой"

"Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу и законодательство, который ужесточает контроль за поступлением кондиционной нефти в трубопроводную систему. Это и новые технические регламенты, и контрольные мероприятия и так далее. Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев это (изменения) будет внесено", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что изменения в нормативную базу, позволяющие исключить повторение ЧП с загрязнением трубопровода "Дружба", будут приняты в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

По словам Новака, работу в этом направлении ведет не только Минэнерго РФ, но и другие заинтересованные ведомства.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.