Песков: Путин не интересуется списком участников пленарного заседания ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не интересуется списком участников пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли президент увидеть обвиняемого в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на форуме.

"Не думаю, что Путин увидит список участников, которые будут сидеть завтра на каких-то заседаниях и на пленарке в целом. Не думаю, что он интересуется этим списком. Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии", - сказал Песков.

При этом, отвечая на вопрос о том, готов ли Путин встретиться с Калви на площадке форума, Песков заявил: "На эвентуальные вопросы ответов не даем".

Ранее в СМИ сообщалось о желании находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви принять участие в ПМЭФ. Адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством о разрешении их клиенту поехать в Санкт-Петербург. Однако следствие пока не дало ответа на этот запрос.

В Кремле заявляли, что хотели бы, чтобы Калви принял участие в ПМЭФ, однако пока ситуация складывается иначе. Песков ранее не стал отвечать на вопрос журналистов о том, возможно ли участие инвестора во встрече Путина с представителями иностранного бизнеса, которая традиционно проходит на площадке форума. Представитель Кремля призывал дождаться решения Следственного комитета по этому вопросу, отметив, что администрация главы государства не может "высказывать каких-то соображений на этот счет".