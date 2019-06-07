"Росгеология" планирует довести долю выручки от зарубежных контрактов до 25% за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Росгеология" в течение пяти лет намерена увеличить долю выручки от зарубежных контрактов до 20-25% с текущих 1-2%. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

"Сейчас от зарубежных контрактов мы получаем всего 1-2% выручки, этого крайне мало. Я считаю, что этот показатель должен быть минимум 20-25% <...> Я думаю, в течение пяти лет мы должны это сделать. Уже сейчас мы активно работаем над этим. Полагаю, в текущем году доведем этот показатель до 3,5%", - сказал Горьков.

При этом он добавил, что холдинг рассматривает как новые рынки, так и традиционные, разработку которых вела еще "Зарубежгеология".

"Есть рынки, которые нам очень интересны. Тот же Казахстан, наш довольно близкий партнер по ЕАЭС. В Африке традиционно работает "Зарубежгеология", сейчас обсуждаем Индию, Бенгальский залив. Мы будем выбирать те рынки, которые, с одной стороны, можно покрыть своими компетенциями, с другой - высокодоходные", - отметил Горьков.

Эта работа, по его словам, будет проведена в рамках обновленной стратегии развития холдинга.

"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Полный текст интервью с Горьковым доступен на сайте ТАСС.