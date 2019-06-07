Греф надеется, что ситуация с Калви разрешится положительно для бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ситуация с уголовным делом против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви разрешится положительно для предпринимателя и окажет позитивное влияние на инвестиционный климат в России. Об этом он заявил журналистам в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я считаю Майкла исключительно порядочным, бизнесменом абсолютно законопослушным, очень многое сделавшим для развития цифрового бизнеса в России, - сказал Греф. - Я уверен в том, что это недоразумение разрешится. И в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе".

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.