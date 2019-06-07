Силуанов пообещал, что ставка налога для самозанятых не изменится

"Что мы когда-то непредсказуемо увеличивали налоги? Мы сказали, что 10 лет вообще ничего не будем трогать. По самозанятым ставка - 4% и 6%, если работаешь с бизнесом, меняться не будет", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ставка налога на профессиональный доход для самозанятых меняться не будет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала НТВ в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы Минфина, в целом налоговый режим для самозанятых себя оправдал. В четырех пилотных регионах официально число зарегистрированных самозанятых превысило 100 тыс. человек. Он напомнил, что Минфин РФ готов дать право субъектам РФ с 2020 года вводить на своей территории данный налог. "Есть небольшие корректировки, мы договорились подправить законодательство", - отметил Силуанов.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.