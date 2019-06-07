{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Путин: роль доллара в качестве мировой резервной валюты требует переосмысления

По словам президента, американский доллар стал использоваться страной-эмитентом в качестве инструмента давления на весь мир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной-эмитентом в качестве инструмента давления на весь остальной мир. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На эту тему
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй

Он отметил, что созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов. "Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.

По его мнению, это "большая ошибка" американских финансовых и политических властей, которые тем самым "сами подрывают свои преимущества", так как "доверие к доллару падает просто".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
Читать полностью