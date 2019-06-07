Россия в глобальном контексте. Главное из выступления Владимира Путина на заседании ПМЭФ

Путин отметил, что мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего протекционизма — как прямого, так и скрытого. Рост конкуренции заставляет страны-лидеры разговаривать на языке санкций.

По мнению Путина, торговые войны разворачиваются "под аккомпанемент разговоров о равенстве".

На мировой арене могут сложиться два сценария развития событий. Первый — перерождение универсальной модели глобализации, второй — фрагментация глобального экономического пространства.