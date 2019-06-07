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Россия в глобальном контексте. Главное из выступления Владимира Путина на заседании ПМЭФ

© Сергей Бобылев/ТАСC

Президент России Владимр Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Главное из речи президента — в материале ТАСС.

Препятствия "Северному потоку — 2"

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"Северному потоку — 2" пытаются помешать страны, которые не привыкли платить по счетам.

Как отметил Владимир Путин, проект призван повысить энергетическую безопасность Европы и отвечает национальным интересам всех стран-участниц. 

"Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", — сказал президент.

Санкции и торговые войны

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Путин отметил, что мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего протекционизма — как прямого, так и скрытого. Рост конкуренции заставляет страны-лидеры разговаривать на языке санкций.

По мнению Путина, торговые войны разворачиваются "под аккомпанемент разговоров о равенстве".

На мировой арене могут сложиться два сценария развития событий. Первый — перерождение универсальной модели глобализации, второй — фрагментация глобального экономического пространства.

Huawei и технологические войны

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Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.

Президент предупредил о разрушительных последствиях, к которым могут привести попытки некоторых стран монополизировать новую технологическую волну.

"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных", — заявил он. 

По мнению президента, такие методы могут привести к глобальному неравенству, когда у одних есть доступ к самым передовым благам человечества, а у других — нет шансов вырваться из нищеты.

Кризис экономических отношений

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Президент считает, что современная модель мировых экономических отношений переживает кризис, несмотря на глобальный экономический рост. При совершенствовании мировой финансовой системы необходимо учесть запросы и интересы развивающихся стран.

Россия выступает за создание общемирового банка данных с лучшими практиками развития государства в различных сферах.

Президент также предложил переосмыслить роль американского доллара в качестве мировой резервной валюты, так как он превратился в инструмент давления на весь мир.

Бизнес в России

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Российские власти продолжат создавать в регионах специальные условия для ведения бизнеса, в том числе особые экономические зоны.

Президент предложил правительству и бизнес-сообществу ускорить обсуждение и принятие решений по формированию благоприятной для предпринимателей правовой среды.

Одной из актуальных проблем, которые волнует бизнес, Путин назвал избыточное вторжение правоохранительных органов в дела компаний. 

По словам президента, уже в 2019 году появится электронный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам и выявлять несоответствия.

Президент пообещал продолжить дальнейшую работу, которая позволит очистить силовые структуры и судебную систему "от недобросовестных лиц".

Развитие искусственного интеллекта

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Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Ее разработало правительство с участием российских высокотехнологичных компаний.

"Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время", — сказал Путин. "Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу "Цифровая экономика", — добавил он.

Будущее России

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Развитие России не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки. 

Как заявил президент, это обусловлено масштабами страны, ее историей, культурой, человеческим потенциалом и экономическими возможностями.

В числе основных задач для страны Путин назвал выход в пятерку крупнейших экономик мира и закрепление на среднеевропейском уровне по качеству жизни и благополучию людей.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
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