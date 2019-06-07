Россия в глобальном контексте. Главное из выступления Владимира Путина на заседании ПМЭФ

Президент России Владимр Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Главное из речи президента — в материале ТАСС.
Препятствия "Северному потоку — 2"
"Северному потоку — 2" пытаются помешать страны, которые не привыкли платить по счетам.
Как отметил Владимир Путин, проект призван повысить энергетическую безопасность Европы и отвечает национальным интересам всех стран-участниц.
"Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", — сказал президент.
Санкции и торговые войны
Путин отметил, что мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего протекционизма — как прямого, так и скрытого. Рост конкуренции заставляет страны-лидеры разговаривать на языке санкций.
По мнению Путина, торговые войны разворачиваются "под аккомпанемент разговоров о равенстве".
На мировой арене могут сложиться два сценария развития событий. Первый — перерождение универсальной модели глобализации, второй — фрагментация глобального экономического пространства.
Huawei и технологические войны
Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.
Президент предупредил о разрушительных последствиях, к которым могут привести попытки некоторых стран монополизировать новую технологическую волну.
"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных", — заявил он.
По мнению президента, такие методы могут привести к глобальному неравенству, когда у одних есть доступ к самым передовым благам человечества, а у других — нет шансов вырваться из нищеты.
Кризис экономических отношений
Президент считает, что современная модель мировых экономических отношений переживает кризис, несмотря на глобальный экономический рост. При совершенствовании мировой финансовой системы необходимо учесть запросы и интересы развивающихся стран.
Россия выступает за создание общемирового банка данных с лучшими практиками развития государства в различных сферах.
Президент также предложил переосмыслить роль американского доллара в качестве мировой резервной валюты, так как он превратился в инструмент давления на весь мир.
Бизнес в России
Российские власти продолжат создавать в регионах специальные условия для ведения бизнеса, в том числе особые экономические зоны.
Президент предложил правительству и бизнес-сообществу ускорить обсуждение и принятие решений по формированию благоприятной для предпринимателей правовой среды.
Одной из актуальных проблем, которые волнует бизнес, Путин назвал избыточное вторжение правоохранительных органов в дела компаний.
По словам президента, уже в 2019 году появится электронный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам и выявлять несоответствия.
Президент пообещал продолжить дальнейшую работу, которая позволит очистить силовые структуры и судебную систему "от недобросовестных лиц".
Развитие искусственного интеллекта
Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Ее разработало правительство с участием российских высокотехнологичных компаний.
"Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время", — сказал Путин. "Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу "Цифровая экономика", — добавил он.
Будущее России
Развитие России не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки.
Как заявил президент, это обусловлено масштабами страны, ее историей, культурой, человеческим потенциалом и экономическими возможностями.
В числе основных задач для страны Путин назвал выход в пятерку крупнейших экономик мира и закрепление на среднеевропейском уровне по качеству жизни и благополучию людей.