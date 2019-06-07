Путин: развитие России должно соотноситься с мировой повесткой

"Развитие России просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки", - заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, нынешняя модель мировых экономических отношений переживает кризис, хотя глобальная экономика в последние годы демонстрирует рост. "Формально за последнее время рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями: в 2011 - 2018 годах в среднем 2,8% ежегодный рост, в последние годы - чуть больше 3%. Но, на наш взгляд, лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый - еще не заработал. "Глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность", - сказал российский лидер.

Путин заявил, что рост конкуренции толкает страны-лидеры разговаривать с конкурентами на языке санкций. "Заданные прежде шаблоны по сути ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору, что называется, и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство, - заявил Путин. - Остальным странам оставалось следовать в их фарватере. А когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой". Президент подчеркнул, что государства ранее проповедовавшие принципы свободной конкуренции, "заговорили на языке торговых войн и санкций".

Президент призвал вернуть в обиход понятия суверенитета и ответственности, чтобы преодолеть кризис мировой экономической модели.