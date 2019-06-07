Путин: Россия продолжит создание благоприятных условий для иностранного бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ продолжит создавать особые экономические зоны с привлекательными условиями ведения бизнеса для иностранных партнеров, в том числе - из Китая.

"Мы во многих российских регионах, включая приграничные с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том числе - особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот", - сказал глава государства на втором российско-китайском энергетическом форуме. Он констатировал, что "большие привилегии предоставляются инвесторам на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке России, к настоящему моменту там запущено уже свыше 130 новых предприятий и создано 13 тыс. современных рабочих мест, при этом общий объем инвестиций без учета бюджетных вложений уже превысил $3,5 млрд". "Иностранные инвесторы могут также получить серьезные льготы, используя специальные инвестиционные контракты, гарантирующие неизменность налоговых условий", - добавил российский лидер.

"Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, совершенствованием законодательной, правоприменительной практики, со снятием избыточных административных барьеров", - заверил Путин. По его словам, РФ исходит из того, что "совместные бизнес-проекты выгодны всем участникам внешнеэкономической деятельности, такие проекты генерируют спрос на инвестиции, на технологии, на таланты и знания, открывают новые рынки и новые возможности".

Президент РФ назвал полезной практикой проведение российско-китайских энергетических форумов, которые помогают развивать взаимодействие не только в энергетической, но и в других сферах, поскольку энергетику обслуживают многие смежные отрасли. Глава государства напомнил, что следующий форум пройдет в 2020 году в Китае. Он пообещал, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином будет "обязательно поддерживать все конструктивные предложения" участников таких форумов.