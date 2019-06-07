Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия в ближайшие годы должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям, отражающим качество жизни и благополучие людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент. "Наша задача - в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", - сказал он.