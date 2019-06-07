Эксперты: благотворительным фондам России нужны образовательные программы для управленцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Благотворительным фондам необходимы профессиональные управленцы. Они обеспечат наиболее эффективную деятельность и смогут привлекать средства для работы этих организаций, однако для их подготовки необходимы специальные обучающие программы, которых сейчас не хватает. Такое мнение высказали представители фондов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной государственно-частному партнерству в области благотворительности.

"Рубль, вложенный в команду фонда - это 10 тыс. рублей в программу фонда. <…> Еще недавно в России не было ни одной школы, ни одного вуза, где можно было обучиться работе в сфере благотворительности. Мы совместно с Высшей школой экономики открыли Московскую школу профессиональной филантропии - это, по сути, мини-MBA для НКО - мы обучаем, как руководить организацией", - рассказал Ян Яновский - соучредитель российского благотворительного фонда "Друзья", который ставит целью помогать благотворительным организациям становиться "более профессиональными".

По его мнению, одной мотивации для эффективной работы фондов мало.

"Почему люди приходят [в благотворительные фонды]? Потому что [сами испытывают] боль, потому что хочется помочь. Но если в фонде нет экспертизы, нет знаний и понимания, что ты делаешь, то это не работает. Неэффективное использование денег - то же самое воровство", - пояснил свою позицию Яновский.

Умение зарабатывать деньги

Яновский подчеркнул, что есть опыт, когда в благотворительный фонд нанимается человек из бизнеса, умеющий зарабатывать деньги, проводится аудит работы организации, и все это помогает вывести ее работу на новый уровень. Более того, есть специалисты, которые готовы быть волонтерами, но не мыть полы в больницах или проводить мероприятия, а помогать как профессионалы - например, в качестве юристов или маркетологов.

"Почему мы считаем, что люди в благотворительности не должны зарабатывать деньги? Почему профессионалы не должны зарабатывать деньги? И в благотворительности тоже должны быть нормальные человеческие зарплаты", - отметил эксперт.

Сохранить сопереживание

"Наверное, нужны менеджеры, управленцы. Безусловно хорошо, что людей будут обучать управлять. Но главное - не убить в человеке желание помогать. <…> Мы не заменяем милосердие, но мы повышаем эффективность, делаем, чтобы люди, которые настраивают поток [работы в фонде], они будут более грамотными", - отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Она рассказала, что в ее организации задумались об обучении волонтеров - в частности, поисковиков, которые занимаются непосредственно поиском детей. Специальный курс для них разработан совместно с университетом спецназа в Чеченской Республике: добровольцев учат ориентироваться на местности, дают первичные навыки для работы в природных условия, необходимые при работе "в поле". Важно, по ее словам, и обучение медиков-волонтеров: люди должны не просто сидеть с подопечными, но и понимать, как ухаживать за больным, и при необходимости оказать ему помощь.

Председатель наблюдательного совета благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк считает, что "результат на бумаге" не должен быть главным показателем работы фонда, так как число проведенных мероприятий и изданных пособий не является главной целью благотворительных организаций.

"В Тамбовской области, с которой мы работаем уже 10 лет, <…> последняя наша программа была направлена на обучение кураторов, которые работают с неблагополучными семьями, чтобы они могли брать более сложные случаи. Например, пятилетняя Соня была уже в детдоме, родители были лишены родительских прав - драки, ссоры, злоупотребляли алкоголем. Куратор отнеслась неформально - работала над повышением привязанности к ребенку, чтобы мотивировать родителей на преодоление и изменение жизни, помогла найти деньги на лечение от алкоголизма, найти работу - <…> мы можем увидеть качество работы", - привела в пример она.

И хотя качество работы зависит от мотивированности конкретного сотрудника, добавила Франк, для того, чтобы выстроить наиболее прозрачные и понятные для всех участников отношения с властями, учреждениями и бизнесом, фонд задался целью обозначить критерии работы. Сотрудники фонда не нашли отечественных систем оценки, и, основываясь на зарубежном опыте, сформулировали свои - в том числе, при измерении результата оцениваются здоровье ребенка, отношения с родителями, успеваемость в школе и другие. При этом, отметила эксперт, важно объяснить важность сопереживания и социальным работникам - это необходимо, чтобы они стремились не изолировать ребенка от неблагополучных родителей, а помочь взрослым начать новую жизнь и сохранить семью.

Родители - тоже работают

По мнению представителей благотворительных фондов, крайне важно больше работать и с родителями "особенных" детей, если именно эта категория входит в число подопечных той или иной организации.

"Российский благотворитель вкладывает деньги персонально в ребенка - в его лечение, его реабилитацию и так далее. Когда ребенок после этого возвращается домой, он попадает в беспросветную безысходность", - пояснила суть проблемы председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Елена Клочко.

Президент фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" (базируется в Москве и работает в ряде регионов РФ) Дмитрий Поликанов отметил, что его фонд "Со-единение" уже работает над тем, чтобы воспитывать из родителей активистов, "чтобы не ходили с протянутой рукой, а знали свои права, умели их отстаивать и могли реализовывать свои проекты". Кроме того, необходимо заботиться о психологическом здоровье родителей инвалидов.

"Мы привыкли, что родитель ребенка-инвалида находится с ним 24 часа в сутки и не думаем, в каком состоянии он находится. Мы поняли, что нужно родителей разгрузить - и запустили проект подготовки "профессиональных родителей". Это человек, который может взять ребенка на час, день, на две недели, а его родители могут сходить в кино или уехать в отпуск, чтобы отдохнуть, чтобы не надломиться, не отдать ребенка в детский дом. Пытаемся объяснить государству, что должна быть такая социальная услуга для семей с детьми-инвалидами, и три региона уже взяли это себе как программы, еще с девятью мы ведем переговоры", - уточнил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.