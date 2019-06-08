{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МТС не получала запросы от мессенджеров по идентификации пользователей

Глава компании Алексей Корня отметил, что технологически оператор готов выполнить все требования закона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. МТС не получал обращений от владельцев мессенджеров для идентификации пользователей этих ресурсов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил президент, председатель правления МТС Алексей Корня.

На эту тему
Мессенджеры обязали проверять наши номера телефонов. Зачем нужны новые правила

"Технологически мы готовы выполнить все требования закона. Дальше мессенджеры должны проявить инициативу для того, чтобы подключаться к нашей платформе. Отдельные компании обращаются к нам за консультациями, но прямых запросов на подключение мы пока не получали", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС глава "Вымпелкома" Василь Лацанич заявил, что к оператору уже обратились несколько мессенджеров для прохождения процедуры идентификации, обязательной для всех владельцев таких сервисов на территории РФ с начала мая.

Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступил в силу 5 мая. Согласно этой норме, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Если оператор не успел ответить в течение 20 минут или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной. В таком случае администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.

Теги
РоссияИдентификация пользователей в мессенджерахПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей
Как сообщил зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, в 2019 году было заключено рекордное количество соглашений
Читать полностью