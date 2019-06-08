МЭР сообщило, что страны Каспия к 2025 году могут заработать на экспорте $4 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Прикаспийские страны к 2025 году могут суммарно заработать на экспорте несырьевых неэнергетических товаров $4 млрд, показали расчеты Минэкономразвития РФ. Часть этих денег придется на экономику России. Пяти соседям по Каспию нужно сообща выстроить новую экономику региона: модернизировать инфраструктуру, снять таможенные и приграничные барьеры, привлечь новых инвесторов. Если план осуществится, транспортные коридоры привлекут игроков и из стран Азии, таких как Китай и Индия.

"Расчеты показали, что в случае, если все страны Прикаспийского региона будут синхронно развивать инфраструктуру, работать в направлении усовершенствования логистики, то суммарный прирост взаимных поставок несырьевых неэнергетических товаров к 2025 году может составить до $4 млрд. Это достаточно амбициозная цифра", - сказал замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

Упор на порт

Каспийское море, крупнейший на планете замкнутый водоем, связывает Россию, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмению. Основные транспортные маршруты через регион - это пути из Китая в Россию и проектируемые маршруты из Китая в Европу (часть глобальной концепции "Один пояс - один путь"). Россия исторически развивала логистику региона в расчете на море - на Каспии стоят порты Махачкала, Оля и Астрахань с совокупным объемом перевалки более 21 млн тонн грузов в год. Но порты требуют модернизации и развития, сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Плюс, в рамках проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса планируется строительство нового морского порта в районе Каспийска. У соседних стран тоже есть современные порты, например, Актау в Казахстане с мощностью в 19 млн тонн в год или четыре иранских порта с суммарной мощностью перевалки 20 млн тонн в год.

Чтобы реализовать экономический потенциал региона, нужно развивать инфраструктуру, убежден Талыбов. "Та база, которая сегодня есть, позволяет нам создать предпосылки, чтобы вся экономика в регионе начала динамично развиваться. Но вместе с этим будет велик и суммарный объем необходимых инвестиций, эти инвестиции должны осуществляться во всех странах прикаспийского региона", - отмечает он.

Часть стран, говорит замминистра, уже занялись этим вопросом и создали перевалочные мощности с запасом. "Мы также должны увеличить инвестиции в создание инфраструктуры: портовой, автомобильной, железнодорожной, а также в создание складских и распределительных комплексов, таможенных терминалов", - считает Талыбов.

Новая экономика Каспия также требует снятия административных и таможенных барьеров между странами, введения специальных административных режимов (например, "зеленых коридоров" на границах прикаспийских государств). Странам сложнее всего будет гармонизировать законодательство, правила и тарифы, убежден замминистра. А без этого Каспийский маршрут не станет экономически целесообразным.

Замдиректора департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Станислав Георгиевский убежден, что соседям по Каспию нужно применять цифровые решения для упрощения транспортных и таможенных процедур, а также подписывать соглашения о свободной торговле и снижении тарифов.

Из Сингапура до Финляндии

В середине 2020 года грузопоток по маршруту "Север-Юг" (коридор включает прикаспийские маршруты) может достигнуть 17 млн тонн, что в 2,5 раза больше текущих объемов. "С учетом прогнозируемого увеличения взаимной экспортной базы стран в зоне коридора, объем грузоперевозок к 2030 г может в абсолютном значении приблизиться к 30 млн тонн", - сказал Талыбов. Если прогноз осуществится, то валовый региональный продукт прикаспийского Дагестана может вырасти на 15%, отмечает он, аргументируя необходимость инвестиций в Каспий. Дополнительный экономический эффект может принести использование рек, в том числе впадающей в Каспий Волги.