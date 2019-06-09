American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте авиаперевозчика.

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"American [Airlines] в апреле продлила срок [действия] отмены полетов MAX до 19 августа включительно. Теперь мы продлеваем отмену до 3 сентября включительно", - уточнила авиакомпания, пояснив, что данное решение позволит пассажирам лучше планировать поездки.

"Приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября", - добавил авиаперевозчик.

В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.