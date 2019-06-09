МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Всемирный Банк заявил об относительной стабильности банковского сектора России. Об этом говорится в "Докладе об экономике России", подготовленном Всемирный банком.

"На фоне продолжающегося восстановления экономики и политики упреждающих мер со стороны регулятора в российском банковском секторе отмечается относительная стабильность. Банк России предпринимает своевременные шаги по ослаблению рисков, связанных с ускорением роста потребительского кредитования. Кроме того, регулятор продолжил меры по оздоровлению банковского сектора, продолжая отзывать лицензии у небольших банков и сосредоточив усилия на финансовом восстановлении крупных финансовых организаций", - отмечается в документе.