СМИ: южнокорейские компании оказались в сложной ситуации из-за конфликта США и Китая

СЕУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Южнокорейские компании столкнулись с проблемой выбора стороны в торговой войне между США и Китаем. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS .

По его данным, китайское правительство призвало их не следовать требованиям американских властей по приостановке сотрудничества с китайской корпорацией Huawei, пригрозив в противном случае "серьезными последствиями". Среди компаний, которым было адресовано данное предупреждение, были Samsung Electronics и SK Hynix.

Представитель Samsung Electronics в ответ на запрос KBS сообщил, что соответствующее послание от Китая действительно поступало, но не стал комментировать позицию компании по этому вопросу. В SK Hynix также отказались озвучить свою позицию по данному вопросу.

Как объявил на брифинге 31 мая представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, Китай решил сформировать список ненадежных "иностранных компаний, организаций и лиц, которые не подчиняются правилам рынка" не выполняют контракты, накладывают эмбарго или "прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам".

Южнокорейские эксперты полагают, что в случае внесения в китайский черный список Samsung Electronics и SK Hynix могут понести многомиллиардные убытки. В то же время неподчинение требованиям США также грозит южнокорейским компаниям самыми серьезными последствиями. В этой ситуации им компаниям предстоит выбрать меньшее из двух зол, отмечает KBS.