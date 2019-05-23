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Компании, которые приостановили сотрудничество с Huawei

© REUTERS/Thomas Peter

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Министерство торговли США с 17 мая внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юрлица в свой черный список из-за угрозы нацбезопасности.

Впоследствии с Huawei приостановили сотрудничество некоторые компании, в числе которых

  • Google. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Так, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android.
  • Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Компании заморозили поставки Huawei своих разработок и программного обеспечения.
  • Panasonic. Японский электротехнический концерн прекратил те сделки с китайской компанией, которые запрещены администрацией США. 
  • Британское подразделение сотового оператора Vodafone. Компания перестает принимать предзаказы на китайские смартфоны Huawei 5G из-за неопределенности относительно долгосрочной поддержки программного обеспечения на этих телефонах.
  • Японские корпорации мобильной связи SoftBank и KDDI, а также сотовый оператор NTT. В этих компаниях отложили начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.
  • Корпорация ARM потребовала от сотрудников прервать с Huawei и ее дочерними компаниями все действующие контакты, а также прекратить оказание технической поддержки и свернуть все невыполненные обязательства, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
  • Microsoft может прекратить сотрудничество с Huawei в сегментах потребительской электроники и b2b-решений, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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