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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei

СМИ: две японские корпорации отложили продажу новых моделей смартфонов Huawei

SoftBank и KDDI заявили, что не могут гарантировать безопасное использование гаджетов

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Японские корпорации мобильной связи SoftBank и KDDI объявили в среду, что откладывают ранее запланированное начало продаж новых моделей смартфонов производства компании Huawei. Они пришли к выводу, что не могут гарантировать безопасное и надежное использование этих гаджетов, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Японские компании пока не сообщили, намерены ли они впредь продавать смартфоны Huawei. В Японии ими торгуют только SoftBank и KDDI.

Решение этих корпораций, отмечает агентство, связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. В связи с этим, в частности, корпорация Google приостановила свои контакты с китайской компанией, включая предоставление ей программного обеспечения.

Huawei таким образом потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например, магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Теги
ЯпонияКитайРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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