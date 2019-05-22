СМИ: корпорация ARM потребовала от своих сотрудников прервать контакты с Huawei

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Британская корпорация ARM обратилась к своим сотрудникам с требованием прекратить все деловые контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си , в распоряжении которой оказались внутренние документы ARM.

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Из них следует, что персонал корпорации в соответствии с недавно введенными США санкциями должен прервать с Huawei и ее дочерними компаниями "все действующие контакты", а также прекратить оказание "технической поддержки" и свернуть "все невыполненные обязательства".

Базирующаяся в Кембридже ARM поставляет технологии компаниям, осуществляющим производство микропроцессоров, которые используются в мобильных телефонах. В корпорации, у которой восемь представительств находятся в США, работают в общей сложности около 6 тыс. человек.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.