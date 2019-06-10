Комитет Госдумы одобрил проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Правительство внесло документ в Госдуму 29 мая.

Как сообщал ранее спикер палаты Вячеслав Володин, первое чтение проекта поправок состоится 18 июня.

О поправках

Согласно поправкам, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1 трлн 881 млрд рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП - 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%.

Объем программы внутренних заимствований составит 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до 64,3 млрд долларов, или 55,4 млрд евро.

"Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году. Законопроект не предусматривает внесение изменений в показатели, утвержденные федеральным законом о бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.