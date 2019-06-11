"Транснефть" рассчитывает на урегулирование вопроса компенсаций по "Дружбе" за 2-3 месяца

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Транснефть" рассчитывает, что в ближайшие два-три месяца будут консолидированы все предложения по урегулированию вопроса компенсаций по "Дружбе". Об этом в ходе телефонной конференции сообщил вице-президент компании Рашид Шарипов.

"Мы хотели бы просто сразу сказать, что компания неоднократно подтверждала свою готовность к внесудебному урегулированию с грузоотправителями последствий данного инцидента. Совместно с Минэнерго России нами был предложен механизм компенсаций грузоотправителям, который в настоящее время изучается со стороны наших контрагентов", - сказал Шарипов.

"Наверное, потребуется 2-3 ближайших месяца, когда будут сделаны и консолидированы предложения по урегулированию последствий инцидента, и они смогут быть уже формализованы", - добавил он.