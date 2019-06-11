АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области с прогнозом "стабильный"

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Российское рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня "AА-(RU)" до уровня "AА(RU)", прогноз "Стабильный". Региону удалось получить высокий рейтинг, который уступает рейтингам республики Татарстан и регионов, которые имеют "страновой" уровень рейтинга", - сказано в сообщении.

По данным регионального правительства, уровень рейтинга Самарской области входит в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов "AА(RU)", означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В сообщении также говорится, что за всю историю присвоения рейтингов АКРА только Самарской области удалось за 2018 и 2019 годы подняться на три ступени. Повышение рейтинга произошло благодаря росту сбалансированности областного бюджета и эффективной политике управления государственным долгом Самарской области. Также отмечается улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности.

Дальнейшее повышение уровня кредитного рейтинга может позитивно отразиться на инвестиционной привлекательности региона, что позволит дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.