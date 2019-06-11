{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АКРА повысило кредитный рейтинг Самарской области с прогнозом "стабильный"

Отмечается, что за всю историю присвоения рейтингов АКРА только этому региону удалось за 2018 и 2019 годы подняться на три ступени

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Самарской области на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Российское рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня "AА-(RU)" до уровня "AА(RU)", прогноз "Стабильный". Региону удалось получить высокий рейтинг, который уступает рейтингам республики Татарстан и регионов, которые имеют "страновой" уровень рейтинга", - сказано в сообщении.

По данным регионального правительства, уровень рейтинга Самарской области входит в группу более высокого качества инвестиционной привлекательности регионов "AА(RU)", означающую высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости.

В сообщении также говорится, что за всю историю присвоения рейтингов АКРА только Самарской области удалось за 2018 и 2019 годы подняться на три ступени. Повышение рейтинга произошло благодаря росту сбалансированности областного бюджета и эффективной политике управления государственным долгом Самарской области. Также отмечается улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности.

Дальнейшее повышение уровня кредитного рейтинга может позитивно отразиться на инвестиционной привлекательности региона, что позволит дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Самарской области.

Теги
РоссияСамарская область
Эксперты: введение четырехдневной рабочей недели возможно в России через 10-15 лет
Глава РСПП Александр Шохин считает, что сокращение рабочей недели до четырех дней должно быть обеспечено ростом производительности труда не менее, чем на 20%
Читать полностью