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Brexit

Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения

В ЕК призвали воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки выхода Великобритании из Европейского Союза
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© REUTERS/Yves Herman

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из ЕС для лучшей подготовки к Brexit без соглашения.

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Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из ЕС.

"Сценарий отсутствия соглашения остается возможным результатом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС", - заявил он.

 

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