Мутко призвал регионы не снимать с себя ответственность за обманутых дольщиков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Регионы не должны снимать с себя ответственность за появление обманутых дольщиков и перекладывать ее на федеральный центр, заявил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Нам нужна понятная база, реестр. Ваши дорожные карты подписаны. Мы поможем [в решении проблем обманутых дольщиков], но, коллеги, откровенно говоря, это ваша проблема, вы ее породили. <...> Не настраивайте народ против правительства России. Это на местах раздавали разрешения на строительство, меняли, увеличивали темпы, а теперь мы из бюджета всей страны должны доставать деньги", - сказал он на селекторном совещании по переходу на проектное финансирование.

Вице-премьер также поручил федеральным властям проконтролировать ситуацию. "Прошу навести порядок ДОМ.РФ и министерство [строительства и ЖКХ России]", - добавил он.

При этом Мутко напомнил, что в 17 российских регионах нет проблемы обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России с наименьшим количеством долгостроев.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.