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В Минтруде прокомментировали предложение об изменении критериев нуждаемости в России

В ведомстве указали, что регионы вправе сами устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов социальной поддержки
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Регионы наделены полномочиями самостоятельно устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда.

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Ранее газета  "Известия" сообщила, что некоторые представители региональный властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа бедных россиян пришли к выводу, что с помощью свободных жилых площадей или огорода бедные граждане могут прокормиться и не нуждаться в государственных пособиях. В частности, чиновники предлагают использовать освободившиеся средства на усиление поддержки действительно бедных россиян.

"Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости", - сообщили в Минтруде.

В министерстве напомнили, что с 2013 года полномочия органов государственной власти регионов РФ при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан впервые были закреплены в законодательстве. "В качестве критерия нуждаемости в основном устанавливается условие, согласно которому для получения мер социальной поддержки среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

В 2019 году в восьми регионах России (Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская области) проводится пилотный проект по анализу причин и структуры бедности. По итогам проекта планируется выработать меры по совершенствованию региональных систем поддержки указанных категорий граждан с учетом критериев нуждаемости.

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