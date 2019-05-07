Куда исчезают миллионы? Какие траты мы не учитываем и как научиться их контролировать

В 2019 году более половины россиян (68%) намерены придерживаться сберегательной стратегии и сокращать повседневные расходы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Это значит, что, скорее всего, люди будут экономить на продуктах питания, коммунальных услугах, косметике и одежде, развлечениях. Эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина считает, что это серьезно повлиять на бюджет не может и урезать нужно совсем другое. "Если человек встает на путь финансовой грамотности лет в 30, то к пенсии он станет миллионером. А тот, кто остается в своих повседневных тратах, остается в итоге ни с чем", — считает эксперт. Отсутствие плана Ежедневные траты сокращать проще, так как люди легко их контролируют. А внеплановые или плановые крупные траты, как правило, оказываются неучтенными. Именно они и превращаются в те миллионы, которые незаметно исчезают из семейного бюджета. Решить эту проблему можно долгосрочным планированием, но, по данным исследования НПФ Сбербанка, только 7% россиян составляют бюджет на год и более, тогда как половина планируют свои доходы и расходы не дальше чем на полгода. Никитина советует изменить отношение к личным расходам. Ставить долгосрочные цели, просчитывать свои доходы в перспективе, оценивать шансы накопить определенную сумму и варианты ею распорядиться. Перед каждой покупкой анализировать, как это соотносится с основной целью, действительно ли эта вещь так необходима, соразмерны ли затраты доходам. В погоне за статусом

Зачастую съедающие бюджет расходы совершаются на эмоциях: люди идут на поводу общественного мнения, стремятся окружить себя дополнительным комфортом или повысить статус. К таким затратам, например, относится автомобиль. По данным агентства "Автостат", 62,6% автовладельцев только на бензин ежемесячно тратят более 3 тыс. рублей. Согласно исследованию PwC (2017 год) в среднем в России расходы на содержание автомобиля класса В составляют 122,1 тыс. в год, не считая потери стоимости, затрат на выплаты по кредиту и на парковку. В большинстве случаев, отмечает эксперт, машина реально человеку не нужна, так как используется только для того, чтобы ежедневно добираться из точки А в точку Б, а для этого вполне достаточно общественного транспорта или такси. "Люди просто не просчитывают перспективы. Вот у него есть миллион, и он хочет купить машину. Вместо этого он может еще немного накопить, купить небольшую квартиру и сдавать ее. На эти деньги на такси можно хоть объездиться. Кроме того, через пять лет автомобиль теряет до половины своей стоимости, а квартира дорожает", — поясняет она. Для статуса также покупают дорогую технику, ноутбуки и смартфоны, в том числе в кредит. "Какой в этом смысл, если полностью функционал устройства все равно не используется? Люди жалуются, что денег нет, а почему тогда iPhone продаются миллионными тиражами? Иногда, чтобы стать богаче, достаточно просто быть скромнее", — отмечает она. Спешка и неграмотность Если любовь к авто и гаджетам приводит к потере сотен тысяч рублей, то из-за необдуманных решений, касающихся недвижимости, теряются миллионы. Знакомая Никитиной увольнялась с работы и поэтому решила срочно оформить ипотеку. Но денег на первоначальный взнос не хватало, и она взяла еще и потребительский кредит, в итоге переплатила банкам несколько миллионов.

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Иногда причиной лишних трат становится убежденность, что нужно непременно жить в своем жилье. Хотя в некоторых случаях выгоднее бывает купить квартиру не для себя, а под сдачу в аренду. Тогда можно найти более дешевый вариант, за счет арендной платы закрыть ипотеку и получать пассивный доход. Во многом, считает Никитина, причина таких трат — неправильное отношение к деньгам. "Очень много зависимостей от самооценки, атрибутики, от того, что принято, что кто-то что-то не так подумает. Это будет меняться с годами. Люди будут серьезнее относиться к расходам и поймут, что кроме одежды, гаджетов и машин есть еще пенсионные накопления, медицина, образование. У нас, конечно, пока и системы для этого нет, но этого нет и на уровне сознания", — полагает она. Поиски себя и невнимательность Банки, страховые компании и сотовые операторы иногда меняют условия обслуживания, добавляют дополнительные опции или "для удобства" клиентов расширяют сервис. Например, у бесплатной банковской карточки появляется платное SMS-обслуживание, если несколько раз в месяц не заходить в личный кабинет. Или при выдаче зарплатной карты сотрудник банка говорит, что обслуживание осуществляется за счет работодателя, а страхование — за счет клиента. Человек покупает страховку, не зная, что это дополнительная и совершенно необязательная услуга. Или покупает разовую страховку для путешествия, а через полгода оказывается, что она продолжает действовать и ежемесячно с карты списывается некая сумма. Многие, случайно нажав не туда в телефоне, незаметно подписываются на платные сервисы. "Раз в месяц нужно проверять свои банковские счета и услуги связи: вдруг вы подписались на какие-то дополнительные платные опции", — советует Никитина.

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