В Boeing допустили возможность изменения названия самолетов 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американский авиастроительный концерн Boeing не исключает возможности изменения названия своих Boeing 737 MAX в связи с последствиями для репутации двух катастроф самолетов этой серии. Об этом сообщил в понедельник в интервью агентству деловых новостей Bloomberg представитель руководства Boeing Грег Смит.

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"Я бы сказал, что мы открыты для любого рода вводных", - отметил Смит, отвечавший на вопросы на проходящем в пригороде Парижа международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления [репутации]. Если для этого потребуется сменить бренд, то мы этим займемся. В обратном случае мы будем решать проблемы, начиная с наиболее приоритетных", - пояснил он.

Как уточнило агентство, речь идет об исключении MAX из названия серии.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии"), в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.