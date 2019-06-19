Минэкономразвития осенью может представить кабмину прогнозный план приватизации госактивов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития в начале осени планирует представить правительству прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, сообщила в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

"В настоящее время мы продолжаем государственную политику оптимизации состава обществ. Прогнозный план разработан Минэкономразвития и разослан по федеральным органам для согласования. После этого, соответственно, будет проводиться ряд совещаний. Мы планируем за лето провести все согласительные мероприятия и в начале осени уже передать в правительство прогнозный план приватизации", - рассказала Тарасенко.

Росимущество в свою очередь проработает детальный план приватизации госактивов, который будет представлять Минэкономразвития.

"Я бы хотела, чтобы Росимущество предоставляло министерству такой детальный план, чтобы общий прогнозный план был более понятен. Потому что очень часто происходит так, что прогнозный план принимается, оценка идет еще долгое время, долго принимается решение о том, каким образом продавать имущество. Так не должно быть", - заключила Тарасенко.

Последний план приватизации госимущества был рассчитан на 2017-2019 годы. Он, в частности, предусматривал снижение доли государства в "Алросе" (с 33% до 29%), "Совкомфлоте" (с 100% до 25% плюс 1 акция) и ВТБ (с 60,9% до 25% плюс 1 акция), а также полный выход РФ из капитала Новороссийского морского торгового порта и Объединенной зерновой компании. Однако эти планы не были реализованы.