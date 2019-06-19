Замглавы Минэкономразвития о плане приватизации: собираемся осенью передать правительству

Заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко рассказала в интервью ТАСС о том, когда могут принять закон об управлении госимуществом и какова его концепция, когда подготовят план приватизации на ближайшие три года и есть ли шансы закрыть сделку по продаже "Совкомфлота" в текущем году. Также замминистра поделилась планами Минэкономразвития по созданию инновационных центров в России. — На каком этапе сейчас находится разработка закона об управлении государственным и муниципальным имуществом?

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— В прошлый раз (интервью ТАСС на форуме в Сочи) я говорила о том, что мы разрабатываем проект федерального закона о государственном и муниципальном имуществе. За это время мы опросили все субъекты. И задали им вопрос — что они считают необходимым заполнить, отредактировать в действующем законодательстве, какие есть проблемы? Мы также проработали с федеральными органами исполнительной власти вопросы в части управления государственным и муниципальным имуществом и разработали концепцию этого законопроекта, она получилась довольно подробная. В том числе там рассматривались вопросы по учету. — Каковы основные аспекты закона? — Ключевым блоком закона станет правовое регулирование вопросов систематизации учета государственного и муниципального имущества, упрощение порядка его перераспределения. Имеется в виду порядок распределения имущества с муниципального на федеральный уровень и наоборот. Также основным моментом в законе будет блок по корпоративному управлению. — Когда закон будет внесен в Госдуму? — В настоящий момент нами разработана концепция законопроекта, которую мы разослали на согласование. В основном мы получили положительное мнение федеральных органов. После этого мы перейдем уже к самому закону. До конца года, в соответствии с поручением правительства и Максима Станиславовича (Орешкина), мы обязаны внести закон в Государственную думу. — Каким образом будет работать система перераспределения? Как она улучшит управление государственным и муниципальным имуществом? — Сейчас в целом перераспределение происходит в ручном режиме. Есть 122-й федеральный закон, там есть статья, которая либо позволяет перераспределить имущество, если оно закреплено за учреждением муниципальным, либо такое перераспределение возможно через акт правительства. Мы хотели бы внедрить принцип нахождения того или иного имущества на разных уровнях власти в соответствии со сферой деятельности. — Как закон будет коррелировать с госпрограммой об управлении муниципальным имуществом? — В настоящий момент мы пересматриваем государственную программу по управлению имуществом. Государственная программа — это KPI Росимущества и Минэкономразвития. В то время как закон — это больше регламент. — Разработан ли новый план приватизации на 2020−2022 годы? Какие задачи в области приватизации стоят перед министерством?

— С точки зрения массовой приватизации она стремится уже к нулю, потому что не так много акционерных обществ осталось, которые могут отвечать основным принципам включения в прогнозы по приватизации. В настоящее время мы продолжаем государственную политику оптимизации состава обществ. Прогнозный план разработан Минэкономразвития и разослан по федеральным органам для согласования. После этого, соответственно, будет проводиться ряд совещаний. Мы планируем за лето провести все согласительные мероприятия. К сожалению, не все центральные органы исполнительной власти хотят видеть то или иное акционерное общество в плане приватизации. Мы встречаемся, проводим разъяснительную работу, объясняем коллегам, что преобразование в акционерное общество не обязательно говорит, например, о дальнейшем отчуждении акций в рынок. Проводим соответствующую работу. Мы планируем в начале осени уже передать в правительство прогнозный план приватизации. — Какова задача Росимущества в разработке плана приватизации? — Росимуществу поручено проработать ежегодный план работы по массовой приватизации для того, чтобы Минэкономразвития понимало, каким образом будет пополняться бюджет, как именно будет осуществляться приватизация, в какие сроки и т.д. Я бы хотела, чтобы Росимущество предоставляло министерству такой детальный план, чтобы общий прогнозный план был более понятен. Потому что очень часто происходит так, что прогнозный план принимается, оценка идет еще долгое время, долго принимается решение о том, каким образом продавать имущество. Так не должно быть. — Известно ли, какие компании попадут в план приватизации на ближайшие годы?

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— Сейчас преждевременно говорить о том, какие общества будут включены. Но могу сказать, что мы продолжим приватизацию ПАО "Совкомфлот", ОАО "ПО "Кристалл" и ряда других компаний. Также выработаны согласованные предложения по включению в программу приватизации на 2017−2019 годы АО "Махачкалинский морской торговый порт". В случае если его приватизация не будет завершена до конца 2019 года, приватизационные мероприятия продолжатся в рамках следующей программы. Но это не говорит о том, что в течение последующих трех лет какие-то крупные сделки не состоятся. Это лишь говорит о том, что мы будем прорабатывать вопрос и давать соответствующие предложения, а дальше будет приниматься решение об участии каждого конкретного общества правительством и президентом. — По поводу продажи "Совкомфлота" вы говорили, что будете ждать правильного момента и обсуждать варианты сделки. Наметилось ли какое-то продвижение по этому вопросу? — Работа по приватизации "Совкомфлота" продолжается. Я думаю, что это даже хорошо, что подготовка к сделке продолжается определенное количество времени — сейчас финансовые показатели "Совкомфлота" значительно выросли по сравнению с предыдущим годом, соответственно, это хороший знак к тому, что мы можем быть на шаг ближе к возможной сделке. Компания показывает стабильные результаты хозяйственной деятельности, ряд финансовых показателей заметно улучшились. Так, выручка по группе компании по итогам 2018 года выросла почти на 12 млрд рублей по сравнению с предыдущим финансовым годом. Компания имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке. В перспективе мы видим, что по итогам 2019 года показатели компании будут гораздо выше, чем в прошлом году. Предложения о заинтересованности в приобретении акций уже поступили от ряда потенциальных инвесторов, в настоящее время ведутся переговоры. — Будут ли изменения в дивидендной политике госкомпаний по поводу выплат не менее 50% чистой прибыли?

— Было совещание у Дмитрия Анатольевича (Медведева), по результатам этого совещания был дан ряд поручений. Как целевой подход, направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерного общества. В отношении субъектов естественных монополий определять размер дивидендов с учетом необходимости направления части прибыли на реализацию инвестпрограмм. В отношении организаций ОПК размер дивидендов определять с учетом необходимости направлять часть прибыли на реализацию проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организаций ОПК на 2018−2019 годы. Кроме того, согласно указанному решению, необходимо принять меры по рассмотрению Госдумой соответствующего проекта федерального закона о естественных монополиях. После вступления в силу указанного проекта будет разработан проект правительства о порядке и сроках выплаты дивидендов акционерными обществами, являющимися субъектами естественных монополий. Это законопроект Минэкономразвития, мы и им занимаемся, пока в процессе. — Как оцениваете рост выплат "Газпрома" и запрос "Транснефти" на уменьшение дивидендных выплат из-за грязной нефти? — Рост выплаты дивидендов "Газпрома", конечно, оцениваем позитивно. Итоговые показатели "Газпрома" за 2018 год существенно выросли по сравнению с уровнем 2017 года. На нашу долю поступит порядка 151 млрд рублей, это существенное пополнение казны. Касательно "Транснефти" сейчас пока даже на уровне Министерства экономики окончательного решения не выработано. Минфин предлагает чуть больше — 50% чистой не нормализованной прибыли по МСФО, Минэнерго и Росимущество предлагают считать нормализованную чистую прибыль — она будет меньше. Пока что запрос компании в Минэкономразвития не поступал. — Минэкономразвития содействует развитию инновационных центров в РФ. Какие меры реализуются министерством, каких результатов достигли? — Принято было долгожданное решение о запуске проекта "Воробьевы горы". Сейчас формируем состав совета директоров и управляющих компаний фонда. Прорабатываем вопрос с Минфином в части выделения бюджетных средств на развитие инфраструктуры инновационного центра и будем предлагать Максима Станиславовича Орешкина и Михаила Михайловича Котюкова в качестве членов наблюдательного совета для данной площадки. — Для каких проектов создается инновационный центр?

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