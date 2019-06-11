Российские госкомпании платят рекордные дивиденды. Почему? И можно ли на этом заработать?

На отечественном рынке в самом разгаре сезон дивидендных выплат. Рассказываем, что изменилось по сравнению с минувшим годом и почему в лидерах — только корпорации с госучастием

Неожиданно для рынка в мае об увеличении дивидендных выплат за 2018 год объявил "Газпром". Тогда совет директоров согласился с пересмотром апрельских планов, и компания увеличила их более чем в два раза, решив заплатить 16,61 рублей за акцию, то есть всего 393,2 млрд рублей. Это рекордный объем дивидендов за всю историю компании — 27% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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Рекордные дивиденды одобрили также акционеры Сбербанка и "Роснефти". Банк выплатит им 361,4 млрд рублей или 16 рублей на одну обычную и столько же на одну привилегированную акцию. Этот показатель в 1,3 раза больше, чем в 2017 году и составит 43,45% от чистой прибыли Сбербанка за прошлый год по МСФО. Нефтяная корпорация с учетом промежуточных дивидендов по итогам 2018 года заплатит всего 274,6 млрд рублей — показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом и составил ровно 50% чистой прибыли по МФСО. На такой же уровень ориентируется и "Транснефть". При этом компания не будет корректировать дивиденды из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом ранее заявляли и в самой корпорации, и в правительстве. Ведь ситуация произошла в 2019 году и влияет на прибыль текущего года, а не прошлого, уточнил вице-премьер Дмитрий Козак.

Что такое дивиденды? Это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Когда человек покупает ее акции, он получает право на выплату дивидендов в зависимости от их количества и вида. Компании могут выплачивать дивиденды по итогам года, полугодия, квартала, по особым случаям или не платить вообще — если эти деньги нужнее самой организации. Решают это акционеры, опираясь на рекомендации совета директоров. В российских компаниях этот вопрос, как правило, контролируют мажоритарные акционеры, у которых есть достаточная доля в компании, чтобы принимать решение за всех акционеров. Продолжение

Исторический рекорд СМИ и Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитали, что именно крупные госкомпании обеспечили в 2018 году рекордный объем дивидендов в принципе по всем российским компаниям — около 3,13 трлн рублей. При этом дивидентная доходность (отношение выплачиваемых дивидендов к цене акции — прим. ТАСС) госкорпораций сравнительно невысокая — например, у "Газпрома" и Сбербанка это примерно по 7%. "Компании всегда сталкиваются с необходимостью компромисса — какую часть прибыли направить на выплату дивидендов, а сколько вложить в дальнейшее развитие компании. В ситуации, когда перспективы экономического роста оцениваются высоко, компании закономерно предпочитают инвестировать в дальнейший рост. Сейчас же темпы роста сравнительно низкие, и перспектив, что они будут ускоряться, нет, так что в такой ситуации с их стороны логично увеличивать дивиденды", — объяснил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По настоянию Минфина

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Кроме того, за увеличение размеров дивидендов госкорпораций традиционно выступают Минфин и ЦБ. Именно неформальным требованием финансового ведомства довести дивидендные выплаты госкомпаний до 50% от чистой прибыли эксперты и объяснили их рост. Сейчас действует норма 25%, но ранее замминистра финансов Алексей Моисеев допускал, что правительство может официально удвоить ее уже до конца года. Пока повышенным требованиям из крупных компаний удовлетворяет только "Роснефть". Высокие дивиденды как отдельный фактор способствуют подъему рынка, отметил инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин. Именно это российский рынок и продемонстрировал в минувший месяц, обновляя максимумы рублевых индексов, напомнил Сергей Хестанов. Впрочем, сколько продлится эффект, точно сказать нельзя, отметил эксперт. Возможно, минимум до осени, а то и до конца года. Но это с оговоркой, что не произойдет ничего психологически значимого для рынка. В первую очередь речь идет о санкционной риторике — причем именно агрессивных заявлениях, а не столько о самих рестрикциях. Также немало на рынок влияют и колебания цены на нефть. Как получить дивиденды? Благодаря настойчивости Минфина заработать на акциях госкомпаний смогли и простые акционеры. Но что делать, если тоже захотелось запрыгнуть в "дивидендный" поезд? Тут возникают нюансы. Чтобы получить дивиденды, нужно быть владельцем акций на дату фиксации реестра. Реестр — это список акционеров компании с данными о количестве бумаг, которыми они владеют. Например, от Сбербанка получить дивиденды за 2018 год уже не выйдет — дата фиксации его реестра приходится на 13 июня, а в понедельник, 10 июня, был последний день, когда бумаги банка можно было купить с дивидендами — с 11 июня они торгуются уже без них.

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