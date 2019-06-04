"Роснефть" по итогам 2018 года направит на финальные дивиденды свыше 120 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в объеме 120,1 млрд рублей, или 11,33 рубля на обыкновенную акцию, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 14,58 рубля на акцию, суммарный объем выплат на акцию за 2018 год составит 25,91 рубля. Таким образом, общая сумма выплат с учетом промежуточных дивидендов составит 274,6 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2018 году выросла в 2,5 раза, до 549 млрд рублей. Совокупный объем дивидендов компании по итогам 2017 года с учетом промежуточных (40,6 млрд рублей) составил 111 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО).

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), британская ВР с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,93%).