"Транснефть" не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за "Дружбы"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Транснефть" не обращалась и не будет обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Хотел бы подчеркнуть - компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов в связи с произошедшим инцидентом. И это было подтверждено вчера на заседании совета директоров "Транснефти", - сказал он, комментируя заявление первого вице-премьера РФ Антона Силуанова, который выступил против снижения дивидендов компании из-за необходимости выплаты компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба", поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.

По мнению Силуанова, неправильно, что снижение дивидендов было бы по сути "бюджетной компенсацией за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти".

Демин в свою очередь отметил, что заявление Силуанова является упрощенной оценкой ситуации. "Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках "Транснефть" признана потерпевшей стороной, - подчеркнул представитель компании. - Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть".

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что пока вопрос о снижении дивидендов "Транснефти" за 2018 год до менее 50% от чистой прибыли по МСФО изучается, окончательное решение примет правительство.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что правительство при решении вопроса о дивидендах "Транснефти" намерено учесть выплаты компанией компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", которое привело к остановке транзита в Европу.

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