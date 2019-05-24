Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2018 год в 361,4 млрд рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк выплатит своим акционерам рекордные дивиденды за 2018 году в объеме 361,4 млрд рублей или 16 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Соответствующее решение акционеры приняли на годовом собрании в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Общая сумма дивидендов составляет 43,45% от чистой прибыли Сбербанка за прошлый год по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ. Ранее глава банка Герман Греф отмечал, что это рекордные дивиденды за всю историю Сбербанка.

По итогам 2018 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила почти 832 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году. Дивидендная политика банка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО при ряде условий, включая достижение к 2020 году прибыли в 1 трлн рублей (при сохранении уровня достаточности базового капитала не ниже 12,5%).

За 2017 год Сбербанк направил на дивиденды 271 млрд рублей из расчета 12 рублей на акцию или 36,2% от суммы чистой прибыли группы по МСФО.

