"Газпром" может удвоить дивиденды за 2018 год

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рублей на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 393,2 млрд рублей (27% прибыли по МСФО). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании", - отмечается в сообщении.

На заседании совета директоров было принято решение провести годовое собрание акционеров "Газпрома" 28 июня в Санкт-Петербурге.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовао установить 18 июля 2019 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - 1 августа 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 22 августа 2019 года.

В середине мая правление "Газпрома" пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. До этого менеджмент предложил выплатить 10,43 руб. на акцию, то есть 246,9 млрд рублей в целом. Новая рекомендация - 16,61 рублей на акцию, или 393,2 млрд рублей.

По словам начальника департамента "Газпрома" Александра Иванникова, в 2020 году "Газпром" может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты стремились к 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2017 года "Газпром" выплатил 8,04 рублей на акцию, направив на дивиденды 190,36 млрд рублей. Таким образом, хотя Минфин настаивал на дивидендах госкомпаний в 50% чистой прибыли по МСФО, компания выплатила вдвое меньше - около 26,6%. В качестве расчетной базы "Газпром" использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, холдинг обсуждает переход на расчеты по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.