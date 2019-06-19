Глава Huawei заявил, что банки США имели полное представление о деятельности компании

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что американские банки в полной мере знали об активности компании, которая, по их утверждению, сделала их причастными к нарушению антииранских санкций. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNBC .

По словам главы китайской корпорации, американские банки "имеют полное представление об этой бизнес-активности". Ранее защита финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в декабре прошлого года канадскими властями, отвергала заявления американской стороны о том, что она якобы мошенническим путем ввела в заблуждение обслуживавшие компанию банки и тем самым вовлекла их в нарушение санкций против Ирана.

По словам главы корпорации, представители одного из банков даже лично встречались с Ваньчжоу. "Нужно поговорить с человеком, который пил кофе с Мэн", - подчеркнул Чжэнфэй. По его словам, если бы все факты были обнародованы, "дело было бы кристально понятным".

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.

Санкции против Huawei

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права, добавив, что из-за него США "будут отставать в развертывании сети 5G".