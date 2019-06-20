Безработица в России в мае снизилась до 4,5%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Численность безработных в России в мае 2019 года, по предварительным данным, составила более 3,4 млн человек, или 4,5% экономически активного населения, говорится в оперативном докладе Росстата. По сравнению с маем прошлого года численность безработных снизилась на 5,7%.

При этом по отношению к апрелю текущего года этот показатель уменьшился на 4,3%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано около 800 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в мае 2019 года составила 75 млн человек (51% от общей численности населения страны), отмечает Росстат.

Задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате на 1 июня 2019 года, по данным Росстата, составила 2 млрд 948,5 млн рублей, что на 1,6% больше, чем месяцем ранее.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 904,3 млн рублей (30,7%). Долги за 2018 год составляют 929,9 млн рублей (31,5%), за 2017 год и ранее - 1 млрд 114,3 млн рублей (37,8%).

Задолженность по заработной плате на 1 мая имелась перед 45,1 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 52% - работники обрабатывающих производств, 17% - строительства, 8% - транспорта, 7% - занятые в сферах сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 4% - работники в области добычи полезных ископаемых.