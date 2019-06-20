Минфин предложил обнулить НДС на перевозки пассажиров высокоскоростным ж/д транспортом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по аренде и использованию инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также на перевозку пассажиров и багажа этим видом транспорта с 2025 по 2060 год. Соответствующие изменения предлагается внести во вторую часть Налогового кодекса РФ, текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект разработан в рамках плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в ВВП, который премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил 13 февраля 2019 года.

"Законопроектом предлагается на услуги по предоставлению в аренду инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, услуги по использованию инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и услуги по перевозке пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом установить с 1 января 2025 года до 1 января 2060 года налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 0%, а также перечень документов, представляемых налогоплательщиками в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения данной налоговой ставки и налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там также указывается, что законопроект направлен на "стимулирование развития и обновления инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования путем обеспечения благоприятных налоговых условий при реализации проектов строительства инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта".

В Минфине также предложили установить нулевую ставку по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта до 2060 года.

"Реализация проекта федерального закона будет способствовать развитию субъектов РФ, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов", - отметили в Минфине.