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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

"Татнефть" получает претензии от партнеров из Европы из-за ситуации с "Дружбой"

Ущерб пока оценивается, отметил глава компании Наиль Маганов

АЛЬМЕТЬЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Татнефть" начала получать претензии от европейских партнеров в связи с загрязнением трубопровода "Дружба", ущерб пока оценивается. 

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Об этом сообщил журналистам глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Уже начали получать претензии, они в рамках разумного, в рамках договорных наших отношений, ведется претензионная работа", - сказал он, не став раскрывать сумму ущерба, так как пока идет обсуждение. Маганов также отметил, что идет обсуждение с "Транснефтью" компенсационных выплат.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь уточнил, что претензии партнеров связаны не с качеством нефти, а с объемом поставок.

 

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичБелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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