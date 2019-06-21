"Татнефть" получает претензии от партнеров из Европы из-за ситуации с "Дружбой"

АЛЬМЕТЬЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Татнефть" начала получать претензии от европейских партнеров в связи с загрязнением трубопровода "Дружба", ущерб пока оценивается.

Об этом сообщил журналистам глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Уже начали получать претензии, они в рамках разумного, в рамках договорных наших отношений, ведется претензионная работа", - сказал он, не став раскрывать сумму ущерба, так как пока идет обсуждение. Маганов также отметил, что идет обсуждение с "Транснефтью" компенсационных выплат.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь уточнил, что претензии партнеров связаны не с качеством нефти, а с объемом поставок.