Reuters: Минск оценит потери от грязной нефти после ремонта НПЗ в августе-сентябре

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Белоруссия намерена оценить свои прямые убытки от поставок загрязненной нефти из России по трубопроводу "Дружба" после завершения ремонтных работ на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые будут проводиться в течение августа и сентября. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров между российской и белорусской сторонами.

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

По данным источника агентства, Россия согласилась поставить 30 тыс. тонн нефти белорусскому НПЗ "Нафтан" в качестве компенсации количества сырья, которое не было получено ранее из-за загрязнения нефтепровода.

Москва и Минск обсуждают возможность поставки еще 170 тыс. тонн российской нефти Белоруссии, сообщил источник.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки, в том числе Мозырский НПЗ заявил, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая. Затем началось вытеснение из трубопроводов некачественной нефти. Позднее был восстановлен транзит через Белоруссию нефти в направлении Украины и Польши.