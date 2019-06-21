Более 114 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в России в качестве самозанятых с начала действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" превысило 114 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС, его слова приводятся на сайте налоговой службы.
"С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Наиболее популярными видами деятельности самозанятых стали: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.
Михаил Мишустин отметил, что приложением "Мой налог" ежедневно пользуются более 16 тыс. человек.
Также на заседании Общественного совета было объявлено о создании комитета по повышению уровня налоговой грамотности и добровольного соблюдения налогового законодательства Общественного совета при ФНС РФ. Его председателем стал победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Илья Косых.
Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.