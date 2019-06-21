Более 114 тыс. человек зарегистрировались самозанятыми

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в России в качестве самозанятых с начала действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" превысило 114 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС, его слова приводятся на сайте налоговой службы.

Все легко, но есть нюансы.

Все легко, но есть нюансы. Первые самозанятые поделились опытом работы

"С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Мишустина.

Наиболее популярными видами деятельности самозанятых стали: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Михаил Мишустин отметил, что приложением "Мой налог" ежедневно пользуются более 16 тыс. человек.

Также на заседании Общественного совета было объявлено о создании комитета по повышению уровня налоговой грамотности и добровольного соблюдения налогового законодательства Общественного совета при ФНС РФ. Его председателем стал победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Илья Косых.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.