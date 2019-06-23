Владелец Georgian Airways отрицает задолженность перед властями России

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways не имеет никакой задолженности перед российскими властями. Об этом в воскресенье заявил основатель и владелец авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью грузинскому информационному агентству Interpressnews , комментируя решение Минтранса РФ приостановить полеты грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля.

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"Грузинская сторона, мы, Georgian Airways, не имели и не имеем никакой задолженности [перед РФ] <...> Министерство транспорта России своим решением закрыло воздушное сообщение между Грузией и Россией, что очень плохо и в первую очередь наносит ущерб гражданам России <...> Я уже ничего не говорю о финансовом ущербе", - сказал Гаиашвили.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля "российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Georgian Airways осуществляет прямые регулярные рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Ранее в воскресенье авиакомпания заявила, что в связи с решением Минтранса РФ предложит своим клиентам транзитные полеты Тбилиси - Ереван - Москва. В Россию также летает грузинская авиакомпания MyWay Airlines.