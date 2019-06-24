Комитет СФ по бюджету поддержал закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании в понедельник поддержал закон, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение "ипотечных каникул". Члены комитета рекомендовали палате одобрить закон на пленарном заседании 26 июня.

кто может ими воспользоваться?

"Ипотечные каникулы": кто может ими воспользоваться?

Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Ранее Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах", внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Он предусматривает предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул".

В ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет за собой налоговые последствия. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул" в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке 35%.