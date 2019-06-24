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Комитет СФ по бюджету поддержал закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"

Ранее Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании в понедельник поддержал закон, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение "ипотечных каникул". Члены комитета рекомендовали палате одобрить закон на пленарном заседании 26 июня.

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Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Ранее Госдума приняла закон об "ипотечных каникулах", внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и Матвиенко. Он предусматривает предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул".

В ходе дополнительной экспертизы законопроекта было установлено, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет за собой налоговые последствия. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им в ходе "ипотечных каникул" в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту, подлежат налогообложению по ставке 35%.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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