"Ипотечные каникулы": кто сможет ими воспользоваться?

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о введении "ипотечных каникул". Это первый документ из списка инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

ТАСС объясняет, кому помогут нововведения в их нынешнем виде.