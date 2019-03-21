"Ипотечные каникулы": кто сможет ими воспользоваться?

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о введении "ипотечных каникул". Это первый документ из списка инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.
ТАСС объясняет, кому помогут нововведения в их нынешнем виде.
О чем говорится в документе?
"Ипотечные каникулы" — это одна из форм реструктуризации кредита по ипотеке, а по сути, беспроцентная отсрочка платежей, которую банк предоставляет на определенный срок.
Законопроект предполагает установку льготного периода — до шести месяцев, — на время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить выплаты. Для этого ему нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор.
Есть ли какие-то ограничения для такого обращения?
Попросить об "ипотечных каникулах" можно только один раз за время действия договора. При этом на них нельзя будет претендовать, если вы уже реструктуризировали ипотеку — в своем же или другом банке.
Также жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. И в течение всего срока "ипотечных каникул" не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.
Что подразумевается под "трудной жизненной ситуацией"?
Как объяснили законодатели, это может быть:
- безработица — в этом случае нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного в службе занятости;
- инвалидность — первой или второй группы;
- смерть близкого родственника, если у заемщика есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи;
- временная нетрудоспособность — дольше чем на два месяца;
- снижение семейного дохода на 30% и больше.
"Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", — подчеркнул один из авторов инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, "Единая Россия" предложила включить еще в этот перечень семьи, ждущие второго ребенка. По словам депутата Госдумы Татьяны Цыбизовой, сейчас "обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно быстрее погасить этот кредит".
И быстро банки будут принимать решение?
Предполагается, что кредитные организации должны будут ответить на обращение не позже чем через пять рабочих дней. При этом банки вправе попросить у заемщика дополнительные документы на жилье или для подтверждения его трудной жизненной ситуации.
И если банк согласится отправить заемщика на "каникулы", то во время льготного периода он должен будет направить ему уточненный график платежей. То же самое кредитная организация должна будет сделать, если заемщик решит прекратить действие льготного периода. Сделать это можно будет в любой момент.
Кстати, насчет графика платежей. Как надо будет платить после окончания льготного периода?
Сразу после окончания льготного периода заемщик платит по первоначальным условиям договора. А все платежи, которые он отложил, переносятся на самый конец выплат. Общий срок кредита, соответственно, увеличивается на время льготного периода.
Впрочем, возможность досрочного погашения никто не отменял.
У меня уже есть ипотека, смогу я в случае трудностей воспользоваться "ипотечными каникулами"?
Да, после просьбы Владимира Путина законодатели расширили норму и на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их после вступления закона в силу.